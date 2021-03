Serie B, Reggiana-Cosenza: Rozzio stringe i denti e parte titolare

Importante scontro salvezza quello che vedrà sfidarsi Reggiana e Cosenza. Entrambe in zona calda a quota 28 punti, hanno l'occasione di guadagnare terreno con una vittoria. Partita da tripla con esito incerto. Chi la spunterà?

COME ARRIVA LA REGGIANA - Diverse assenze per i padroni di casa. Non saranno della partita Zampano, Rossi, Martinelli e Gyamfi. Torna invece a disposizione Muratore. 4-2-3-1 con capitan Rozzio che dovrebbe stringere i denti e giocare dal 1' minuto al centro della difesa.

COME ARRIVA IL COSENZA - Occhiuzzi dovrebbe optare per il 3-4-1-2. Diverse assenze anche in casa rossoblù: mancheranno infatti Bittante, Ba, Schiavi e Mbakogu. Tremolada giocherà sulla trequarti dietro al duo Gliozzi e Carretta.