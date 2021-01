Serie B, Vicenza-Chievo: Di Carlo sfida il suo passato, gialloblù per proseguire il volo

Fischio d’inizio alle ore 19.00: live, pagelle e dichiarazioni su TMW.

La Serie B non smette mai di fare compagnia a tifosi e addetti ai lavori. Questa sera è in programma Vicenza-Chievo, sfida valida per il recupero dell’8^ giornata. Due squadre tra le più convincenti nelle prime giornate del 2021, che si sfidano in un derby sentito e carico di aspettative. Un match particolare per Mimmo Di Carlo, attuale allenatore vicentino e in passato sulla panchina clivense (in tre periodi diversi tra il 2008 e il 2019). Appuntamento alle 19.00 allo stadio Menti di Vicenza, dirige la sfida il Sig. Matteo Gariglio di Pinerolo.

COME ARRIVA IL VICENZA – In campo con determinazione e voglia di vincere, per proseguire la risalita della classifica. Il Vicenza arriva al match contro il con queste intenzioni, forte di quanto ha fatto vedere nel nuovo anno sul piano del gioco e dei risultati. Il 3-0 rifilato al Brescia e lo 0-0 contro il Frosinone hanno dato sicurezza ai biancorossi, che però ora devono fare un ulteriore step battendo una delle squadre più in forma del campionato. Per riuscirci, Di Carlo punta sul 4-3-1-2 che ha dato tante soddisfazioni nelle ultime settimane. Out Capelletti per squalifica, al suo posto giocherà Bruscagin nel ruolo di terzino destro. Possibile qualche rotazione a centrocampo, con Zonta che scalpita per sostituire uno tra Cinelli, Rigoni e Da Riva. Panchina iniziale per Agazzi, nuovo acquisto proveniente dal Livorno. In attacco Jallow insidia Gori per giocare in coppia con Meggiorini.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Dare continuità alla bella prestazione fornita contro la Virtus Entella. Il tecnico del Chievo Aglietti vuole questo dai suoi ragazzi, reduci da una delle migliori esibizioni stagionali. Battere il Vicenza vorrebbe dire dare ancora più valore a successo sui liguri, allungando a 8 la striscia di risultati utili consecutivi e avvicinando ulteriormente le prime posizioni della classifica. Un obiettivo che il Chievo può perseguire potendo contare su tutti i suoi effettivi. Canotto è tornato ad allenarsi con la squadra: starà ad Aglietti decidere se puntare subito su di lui o meno. Un’opzione in più per 4-4-2 che ormai è uno dei punti cardine dei gialloblù. In avanti potrebbero esserci delle sorprese, con De Luca e Margiotta insidiati da Djordjevic e Fabbro. In mediana dovrebbe tornare Palmiero dopo la squalifica, con Obi e Viviani che si giocano l’altra maglia.