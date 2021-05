Serie C, Catanzaro-Albinoleffe si giocherà a porte chiuse. Il comunicato del club giallorosso

L’US Catanzaro 1929 comunica con grande rammarico ai propri tifosi che per ragioni tecnico-organizzative e strutturali la gara Catanzaro – Albinoleffe del prossimo mercoledì 2 giugno si disputerà al “Ceravolo” senza la presenza di pubblico. Inoltre, per trasparenza di informazioni si comunica che i pochi biglietti invito disponibili per la società saranno esclusivamente distribuiti tra gli sponsor che hanno sostenuto il club in questo momento difficile dovuto al Covid-19, tra il gruppo squadra e tra gli addetti ai lavori del settore giovanile, al fine di premiare chi ci ha supportato economicamente e lavorativamente fino a questo traguardo.