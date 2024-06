Ufficiale Sestri Levante, rinforzo in attacco: Parravicini firma per un anno con opzione

L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Nicolas Parravicini.

Alto 1 metro e 94 centimetri, il nuovo attaccante corsaro si è messo in luce nel settore giovanile del Novara con cui nel 2015 ha vinto la fase finale del campionato Berretti e l’anno successivo ha disputato il campionato Primavera. In seguito ha esordito in Serie D con il Lecco, passando poi alla Caronnese.

Dopo alcune esperienze in Eccellenza con Fenegrò e Alcione Milano e in Promozione con il Castello Città di Cantù, il 26enne neo rossoblu ha ritrovato la Serie D vestendo le maglie di Scanzorosciate, Arconatese e Lumezzane con cui ha vinto il girone B nel 2023. Nella passata stagione ha iniziato con la Nocerina, mentre nella seconda parte ha giocato con l’RG Ticino segnando 9 gol in 19 partite di campionato.

Parravicini ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025, con opzione di rinnovo per un’altra stagione, che partirà ufficialmente da prossimo 1° luglio.