SPAL, chiusura vicina per Latte Lath in prestito dall’Atalanta

La SPAL gioca d’anticipo sul Cittadella. Chiusura vicina per l’attaccante di proprietà dell’Atalanta Emmanuel Latte Lath. Operazione in prestito secco. Ultimi dettagli da limare e poi potrebbe essere ufficiale. La SPAL si muove, in arrivo c’è Latte Lath…