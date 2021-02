Spal, Marino: "La peggior prestazione in casa, una partita da cancellare in fretta"

Rammaricato e deluso Pasquale Marino, tecnico della Spal, dopo la sconfitta subita in casa contro il Pordenone questa sera. "Le scelte sono state dettate da tante problematiche anche di infortuni, siamo numericamente stretti in questa fase. Il problema non sono le scelte ma non siamo entrati in partita come dovevamo, eravamo lenti nel palleggio e poco lucidi. Loro arrivavano sempre prima sulla palla, una partita da cancellare perché abbiamo sbagliato tanto e poi non siamo riusciti a rientrare con il piglio giusto. La peggior partita in casa che abbiamo fatto, sono molto arrabbiato perché mi aspettavo una prestazione diversa. Oggi non siamo stati mai in partita".

Una sconfitta inattesa?

"Noi oggi eravamo un po' sulle gambe, i movimenti che facciamo solitamente non siamo riusciti a farli. Siamo stati tutti al di sotto delle nostre possibilità, loro avevano più mordente. Abbiamo fatto una partita non da noi, dobbiamo cancellarla in fretta perché non abbiamo fatto nulla di quello che ci aspettavamo".

C'è un problema di condizione dietro?

"Stiamo cercando di alternare, qui non si parla solo di reparti perché quando va così ci sono errori di tutti. Siamo tutti responsabili, oggi era una giornata importante perché eravamo partiti bene a gennaio e ci stava la vittoria per mantenere una certa linea. Questo è stato un colpo inaspettato".

Pensa di recuperare qualcuno per sabato?

"Non penso Sala, invece Asencio sarà disponibile anche se c'è da valutare la condizione. Complicato invece Floccari che si sta allenando a parte. Qualcosa ci dobbiamo inventare perché incontriamo la squadra che fin qui è stata la più continua".