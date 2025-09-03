Spezia, il giovane attaccante Fontanarosa va in D: giocherà con il Seravezza Pozzi
Il giovane attaccante Riccardo Fontanarosa, fratello del difensore centrale Alessandro Fontanarosa tesserato per l'Avellino, ha salutato lo Spezia per trasferirsi, a titolo temporaneo, in Serie D e vestire la maglia del Seravezza Pozzi. Lo comunica il club lucchese con una nota sui propri canali ufficiali:
"La società Asd Seravezza Pozzi comunica di aver tesserato in prestito dallo Spezia il calciatore Riccardo Fontanarosa, classe 2006. Cresciuto nel settore giovanile degli aquilotti dove nelle ultime due stagioni con la primavera ha collezionato 57 presenze con 13 reti.
Attaccante centrale, fisicità e dinamismo a disposizione di mister Masitto. A Riccardo un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura e benvenuto nella famiglia verdeazzurra".
