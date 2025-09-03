Ufficiale Sorrento, risoluzione contrattuale con Guarracino. L'attaccante si accasa al Nola

L'esperienza di Mariano Guarracino al Sorrento in Serie C è durata solo pochi mesi. Il calciatore, che era arrivato lo scorso febbraio, ha infatti risolto il suo contratto e proseguirà la sua carriera in Serie D con il Nola. Di seguito i comunicati dei due club:

"Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver rescisso il contratto che legava Mariano Guarracino al club rossonero. A Mariano, che lo scorso anno ha disputato 9 gare con il Sorrento, va il ringraziamento del club per l’impegno profuso e l’augurio di un buon proseguimento di carriera".

"Il Nola 1925 mette a segno un nuovo colpo di mercato prima della gara d’esordio nel girone H di Serie D. I Bianconeri ingaggiano l’attaccante Mariano Guarracino. Classe 2002, cresciuto nella Juve Stabia, ha mosso i primi passi tra i grandi proprio con le Vespe stabiesi. Nella stagione 24/25 l’esperienza fuori regione e il trasferimento al Taranto. Nella scorsa stagione, invece, il passaggio al Sorrento in C. Utilizzato spesso come ala sinistra, in totale, seppur ancora giovane, ha già collezionato 60 presenze in Serie C mettendo a segno anche una rete. Guarracino sarà un’altra freccia nel reparto offensivo di mister Giampà".