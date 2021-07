tmw Ascoli, ceduto Diogo Pinto all’Estrela de Amadora

vedi letture

Operazione in uscita per l’Ascoli. Il centrocampista classe 99 Diogo Pinto va all’Estrella de Amadora. Operazione condotta dall’agente Gabriele La Manna, cessione a titolo con percentuale all’Ascoli sulla futura vendita. Una nuova avventura per Diogo Pinto, lo attende il Portogallo…