tmw Ascoli, vicino Diego Fabbrini: si va verso un triennale

Colpo in attacco per l’Ascoli. In arrivo l’attaccante Diego Fabbrini, ex tra le altre di Empoli, Udinese, Palermo. Si va verso un contratto triennale. L’Ascoli si muove, il ds Lupo è al lavoro. E Fabbrini - dopo l’esperienza alla Dinamo Bucarest - si avvicina ai bianconeri…