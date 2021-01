tmw Brescia, Cellino e il dietrofront in serata. Dionigi (per il momento) confermato

Ore calde in casa Brescia dopo la sconfitta contro l'Ascoli. Il presidente Massimo Cellino in un primo momento voleva esonerare Davide Dionigi, tecnico subentrato a Diego Lopez nel mese di dicembre. I cinque ko nelle ultime sei gare non sono stati digeriti dal numero uno delle rondinelle vista anche la situazione complicata in classifica: 21 punti totali e zona playout distante soltanto tre punti. Poi però il dietrofront nella serata di ieri e la decisione di andare avanti con Davide Dionigi. Almeno per ora.