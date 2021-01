tmw Cremonese, interesse per Coccolo della Juventus U23

vedi letture

In questa finestra di mercato per Luca Coccolo potrebbe esserci l’approdo in Serie B. Il centrale difensivo classe ‘98, titolare inamovibile della Juventus U23 di cui è stato più volte capitano in stagione, piace infatti alla Cremonese dove è arrivato da poco quel Fabio Pecchia che conosce bene Coccolo avendolo allenato nella passata stagione proprio in bianconero.