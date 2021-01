tmw La SPAL accelera per Tumminello dell'Atalanta. I dettagli sulla trattativa tra i due club

E' Marco Tumminello l'uomo scelto dalla SPAL per rinforzare l'attacco orfano di Esposito (approdato nelle ultime ore al Venezia, ndr). L'attaccante dell'Atalanta classe '98 piace e non poco al club ferrarese, con le parti che stanno trattando in queste ore sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei nerazzurri.