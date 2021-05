tmw Monza, aperto il casting per la panchina: colloquio anche con Rastelli

vedi letture

Il Monza è a caccia di un nuovo allenatore per la prossima stagione. La formazione brianzola ha aperto un vero e proprio casting per la panchina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i biancorossi parleranno e incontreranno Filippo Inzaghi e Giovanni Stroppa ma all’interno del novero ci sarebbe anche Massimo Rastelli con cui sarebbe in programma un colloquio. La SPAL non ha ancora deciso se confermare o meno il tecnico che intanto è entrato nel mirino del Monza.