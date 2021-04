tmw Monza, nessun dramma sulla vicenda del Casinò. Il club valuterà eventuali sanzioni

Una vicenda che verrà risolta in casa. Il Monza, atteso dal big match contro la Salernitana, cerca di stemperare i toni su quanto accaduto nelle scorse ore: alcuni giocatori, per la precisione otto, si sono recati nel Casinò di Lugano per passare qualche ora in spensieratezza. La società, venuta a conoscenza di quanto accaduto, ha deciso di chiarire la situazione con i diretti interessati: sicuramente verranno presi dei provvedimenti interni, ma al momento non filtra nessun nervosismo su quanto accaduto. La società, infatti, è focalizzata sul match di sabato.