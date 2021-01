tmw Pescara, l'attaccante in arrivo potrebbe essere Iemmello

Possibile ritorno in Italia, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, per Pietro Iemmello, attualmente in Spagna al Las Palmas ma sempre di proprietà del Benevento. Il classe '92 in Spagna ha reso meno delle aspettative, e la sua esperienza iberica potrebbe terminare in anticipo, con però un nuovo prestito nel nostro paese: potrebbe essere proprio lui, infatti, il nome giusto per il reparto offensivo del Pescara. Che non ha mai nascosto di cercare un attaccante.