tmw Pescara, si avvicina un colpo in mezzo al campo: Rigoni dal Monza

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Pescara sarebbe molto vicino a Nicola Rigoni, classe '90, per rinforzare il centrocampo. Il club abruzzese e il Monza, proprietario del cartellino, avrebbero trovato la quadra per il trasferimento in prestito del giocatore in biancoazzurro. L'ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore.