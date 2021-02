tmw Reggina in chiusura per l'attaccante Okwonkwo del Bologna

Nuova avventura in Serie B, dopo quella con il Brescia nel 2018, per Orji Okwonkwo, attaccante rientrato al Bologna dopo l'esperienza al Montreal Impact in MLS. Il futuro del nigeriano classe '93 sarà alla Reggina che in queste ore sta chiudendo coi felsinei per il suo arrivo.