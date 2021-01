tmw Retroscena Perugia: prima di Minelli, contatti con Anacoura

Retroscena di mercato in casa Perugia. Come infatti anticipato da TuttoMercatoWeb.com, il Grifo ha trovato l'accordo con Stefano Minelli, ma prima del portiere della SPAL, aveva contattato lo svincolato Francesco Anacoura, sul quale si era mosso anche il Ravenna.

Operazioni non andate in porto per l'ex Maritimo, che ora, proprio per la provenienza da una federazione estera, avrà tempo fino a lunedì per trovare sistemazione tra i professionisti. Discorso diverso per la Serie D, dove potrà trovare collocazione fino al 26 febbraio.