tmw Salernitana, Djuric tra il rinnovo e le sirene tedesche: sondaggio dell’Union Berlino

Milan Djuric e la Salernitana, lavori in corso per il rinnovo. Ne avevamo parlato nei giorni scorsi, la situazione verrà approfondita nelle prossime settimane. Intanto si registra un sondaggio dalla Germania. L’Union Berlino ci prova per l’attaccante della Salernitana, primi approcci tra le parti. Il club di Lotito e Mezzaroma si muove per il rinnovo. Intanto da Berlino chiamano Djuric...