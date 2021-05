tmw SPAL, contestazione dei tifosi: "Vi avevamo chiesto di onorare la maglia. Sparite m***e"

vedi letture

Duecento tifosi della SPAL si sono dati appuntamento questo pomeriggio nel parcheggio del centro sportivo del club estense per contestare la squadra dopo la mancata qualificazione ai play off. Senza tanti giri di parole lo striscione esposto dalla Curva Ovest Ferrara che recita: "Vi avevamo chiesto solo di onorare la maglia! Sparite m***e". Tra i più fischiati il centrocampista Alessandro Murgia. A fine giornata c'è stato anche un confronto faccia a faccia fra i tifosi e il capitano Sergio Floccari che ha fatto da portavoce per l'undici di Rastelli.