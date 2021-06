tmw SPAL, per la panchina spunta il nome dell'ex Palermo Roberto Boscaglia

Nome nuovo per la panchina della SPAL qualora non venisse confermato l’attuale titolare Massimo Rastelli. Si tratta, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com di Roberto Boscaglia, ex tecnico di Brescia e Virtus Entella reduce dall’esonero in Serie C in quel di Palermo.