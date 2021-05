tmw Ternana, l'idea per l'attacco in Serie B è Orlando della Salernitana

Idea Francesco Orlando per la Ternana. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l'esterno offensivo, che tanto bene ha fatto con la Juve Stabia in questa stagione, tornerà alla Salernitana, ma con i campani in A potrebbe essere una valida soluzione per la truppa di mister Lucarelli.