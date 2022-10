ufficiale Aldo Florenzi rinnova col Cosenza. Contratto fino al 2026 con opzione di un anno

La Società Cosenza Calcio comunica che il calciatore Aldo Florenzi, nato a Nuoro l’8 aprile 2002, ha firmato il rinnovo del contratto con prolungamento fino al 30 giugno 2026, con opzione per il 2027 a favore della Società. Il centrocampista proveniente dal settore giovanile rossoblù, ha finora collezionato 35 presenze (tra Campionato, Coppa Italia e Play Out) e una rete in Serie B. La Società augura al calciatore di proseguire nel migliore dei modi l’avventura con la maglia rossoblù!