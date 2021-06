ufficiale Brunetta resta a Parma. Rinnovato il prestito con diritto di riscatto

vedi letture

La notizia era già nell'aria da diverse settimane, ed ora è arrivata anche l'ufficialità con un comunicato del Parma: Juan Francisco Brunetta resta a Parma per un'altra stagione, è stato rinnovato il prestito con diritto di riscatto per un altro anno. Di seguito il comunicato del club ducale: "Collecchio, 23 giugno 2021 – Il Parma Calcio comunica di aver trovato l’accordo con il Club Deportivo Godoy Cruz per il rinnovo dell’acquisto a titolo temporaneo (ora fino al 30.06.2022) di Juan Francisco Brunetta, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva".