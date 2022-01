ufficiale Como, Crescenzi saluta. Ceduto a titolo definitivo al Siena in Serie C

vedi letture

"Como 1907 comunica la cessione a titolo definitivo di Luca Crescenzi al Siena. La società desidera ringraziare Luca, Capitano e protagonista nella scorsa stagione, per l’importante contributo ai fini della promozione in Serie B e gli augura le migliori fortune per il futuro dal punto di vista umano e professionale". Con questa nota il club lariano ha annunciato l'addio del difensore che si è legato ai toscani con un contratto di 18 mesi.