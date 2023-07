ufficiale Como, fatta per Adrian Semper. Per il portiere contratto quadriennale

Direttamente dalla Croazia! Siamo entusiasti di annunciare l’ingaggio del portiere Adrian Semper con un contratto quadriennale fino a giugno 2027. Adrian è cresciuto nel prestigioso settore giovanile della Dinamo Zagabria esordendo in prima squadra a soli 18 anni sia in gare del massimo campionato croato che in Champions League.

Semper conosce già il calcio italiano, avendo giocato 84 partite tra Chievo Verona e Genoa, sia in Serie A che in B, ed è noto per essere un eccellente para rigori, l’ultimo dei quali contro l’attaccante francese della Reggina, Jeremy Menez.