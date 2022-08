ufficiale Como-Solini, avanti insieme. Il giocatore rinnova il contratto fino al 2025

Il Como blinda Matteo Solini: il difensore ha infatti prolungato il suo contratto fino al 2025.

Ecco il comunicato del club:

"Como 1907 è lieta di comunicare il prolungamento del contratto di Matteo Solini fino al giugno del 2025.

Arrivato a Como nel luglio del 2019, Matteo attraverso impegno, professionalità e prestazioni sempre in crescendo, si è dimostrato un giocatore molto importante nel pacchetto difensivo della squadra sia in Serie C che in serie B.

Oltre a ciò, il classe ’93 si è distinto per integrità morale e serietà, recitando così un ruolo fondamentale anche all’interno dello spogliatoio. Nelle 3 stagioni a Como, Solini ha collezionato 78 presenze, realizzando 3 gol".