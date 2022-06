ufficiale Cosenza, c'è la firma di Gemmi. Contratto annuale con opzione per il ds

La Società Cosenza Calcio comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Sportivo a Roberto Gemmi. Nato a Torre del Greco il primo gennaio del 1975, Gemmi, laureato in Scienze Motorie e Scienze Politiche, ha ricoperto il ruolo di vicedirettore per tre stagioni a Verona e due a Varese, nel 2015 è stato responsabile scouting del Carpi, nel 2016 il passaggio all’Arezzo nel ruolo di direttore sportivo, incarico mantenuto fino al novembre 2017. A giugno del 2018 la chiamata del Pisa. Con i toscani Gemmi ha conquistato subito la promozione in Serie B e per due anni consecutivi la salvezza diretta. Nel 2021 viene scelto come Direttore Sportivo del Brescia che lascia dopo un breve periodo. A Roberto Gemmi, che ha siglato un accordo valido fino al 30 giugno 2023 con possibilità di rinnovo per la stagione successiva, il benvenuto della Società nella famiglia rossoblù.