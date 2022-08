ufficiale Cosenza, rinnova il portiere Matosevic. Ha firmato fino al 30 giugno 2024

La Società Cosenza Calcio comunica di aver rinnovato l’accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kristjan Matoševič. Il portiere, nato a Capodistria (Slovenia) il 5 giugno 1997, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2024. L’estremo difensore giunto nel Cosenza nell’ottobre 2020 dalla Triestina, finora ha collezionato 22 presenze in maglia rossoblù tra campionato, play out e Coppa Italia. Complimenti Kristjan!