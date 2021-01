ufficiale Cremonese, rinforzo in difesa. Dalla Juventus arriva il centrale Coccolo

U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da JUVENTUS F.C. il diritto alle prestazioni sportive di Luca Coccolo.

Nato a Ciriè (Torino) il 23 febbraio 1998, difensore, Coccolo è cresciuto nelle giovanili del club bianconero. Con la squadra Primavera della Juventus ha vinto un’edizione del torneo di Viareggio mentre nella passata stagione con l’Under 23 ha conquistato la Coppa Italia di Serie C. In carriera ha collezionato 78 presenze in Serie C di cui 13 con la maglia del Prato (stagione 2017/18).