ufficiale Cremonese, risoluzione consensuale con il difensore Fornasier

"U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Michele Fornasier per la risoluzione consensuale del contratto in essere.La società ringrazia Fornasier per il lavoro svolto e augura le migliori fortune professionali". Con questa nota il club ha annunciato l'addio del difensore centrale classe '93 che nella passata stagione ha collezionato appena due presenze coi grigiorossi.