Ufficiale Doppio colpo difensivo del Nardò: arrivano gli esperti Galli e Fornasier

vedi letture

Il Nardò, club che milita nel Girone H di Serie D (dove occupa attualmente la settima posizione), ha annunciato un doppio colpo d’esperienza per il reparto difensivo: fra i pali infatti è stato tesserato l’esperto Riccardo Galli reduce da un’esperienza quadriennale in Portogallo (Olhanense, Lusitânia Lourosa, e Vitoria Setubal), mentre in difesa è arrivato quel Michele Fornasier, reduce da tre anni al Monopoli in Serie C. Questi i comunicati del club in merito:

Il Nardò Calcio annuncia con grande soddisfazione il tesseramento di Michele Fornasier, difensore centrale di grande esperienza e dal curriculum importante nei professionisti. Classe 1993, Fornasier ha costruito una carriera di alto livello, indossando le maglie di club prestigiosi sia in Italia che all’estero. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, il difensore ha poi vissuto significative esperienze con il Manchester United, prima di tornare in Italia per vestire le maglie di Sampdoria, Pescara, Venezia e Parma, accumulando presenze in Serie A e B. Dotato di fisicità, senso della posizione e qualità tecniche, Fornasier porta al Nardò leadership e solidità difensiva. La società granata è entusiasta di accogliere un giocatore del calibro di Fornasier, convinta che la sua esperienza e la sua voglia di mettersi in gioco rappresentino un valore aggiunto per la squadra.

Il Nardò Calcio è lieto di annunciare l'arrivo di Riccardo Galli, portiere di grande esperienza e con un prestigioso curriculum nei professionisti. Classe 1993, Galli vanta una carriera ricca di successi, con numerose presenze nei campionati di Serie C e Serie D. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Brescia, Galli ha indossato le maglie di club importanti come Cremonese, Giana Erminio e Modena, mettendo in mostra sicurezza tra i pali, abilità nel gioco aereo e grandi doti di reattività. La sua esperienza rappresenterà un tassello importante per dare solidità e affidabilità alla difesa granata e per la crescita dei colleghi under di reparto. Il Nardò è entusiasta di accogliere Riccardo Galli nella propria famiglia, convinto che il suo arrivo contribuirà significativamente agli obiettivi stagionali della squadra.