ufficiale Crotone, tesserato il portiere Tornaghi: semestrale con opzione per il rinnovo

Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del portiere Paolo Tornaghi.

Classe 1988, 34 anni da compiere il prossimo 21 giugno, il neo estremo difensore rossoblù è nato a Garbagnate Milanese ed ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022 con opzione per la prossima stagione.

Scuola Inter, esordisce tra i professionisti con il Como in seconda divisione nel 2008/2009 e nella sua carriera ha vestito, in Italia, anche le maglie di Rimini, Pro Patria e Olbia. Nel suo curriculum anche ben 6 campionati nella MLS tra Chicago Fire e Vancouver Whitecaps e una breve parentesi in Finalndia all’Helsinki.

Da oggi metterà a disposizione della squadra la sua grande esperienza.