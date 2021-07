ufficiale Il Cittadella preleva dalla Viterbese l'attaccante Tounkara

Mamadou Tounkara è un nuovo calciatore del Cittadella.

Questa la nota della società veneta, che ha prelevato il calciatore dalla Viterbese:

"L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di MAMADOU TOUNKARA.

Attaccante classe 1996 nato a Blanes (Spagna), Tounkara negli ultimi 2 campionati ha vestito la maglia della Viterbese.

Le giovanili con la Lazio dove debutta anche in Serie A, poi in B con Crotone e Salernitana.

A Mamadou il benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per la sua prossima stagione in Serie B con i nostri colori!".