ufficiale Monza, tre acquisti per la Primavera. Uno arriva dal Birmingham

Se l’obiettivo della Prima Squadra è quello di realizzare il sogno di una storica promozione in Serie A, l’attenzione della Società resta massima anche per il Settore Giovanile. La missione tracciata dal club di Silvio Berlusconi è chiara: costruire un grande futuro. Il lavoro di programmazione avviato nei mesi scorsi sta già dando i suoi frutti. La Primavera di Raffaele Palladino è seconda in campionato e si è ora rinforzata ulteriormente. Dopo aver ingaggiato Tommaso Marras, attaccante classe 2004 proveniente dal Chieri, che al debutto ha segnato una doppietta nel 10-0 sul Pordenone, nell’ultimo giorno del mercato invernale sono stati acquisiti altri tre giovanissimi talenti, tutti nati nel 2003. Alessio Pinotti, attaccante proveniente dalla Spal, Ronaldo Camarà, centrocampista offensivo portoghese prelevato dal Benfica e Leo dos Reis, attaccante spagnolo acquistato dal Birmingham.