ufficiale Parma, il giovane Sahitaj diventa pro

Ledjan Sahitaj (18), terzino destro svizzero di origini kosovare, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Parma. Arrivato in estate dal Grasshoppers, Sahitaj si è diviso tra la formazione under 18 e la Primavera dei ducali, raccogliendo in tutto undici presenze ed un goal. Nazionale di categoria, può districarsi anche come difensore centrale.