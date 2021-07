ufficiale Pisa, Minesso saluta e passa al Modena: contratto coi gialloblù fino al 2023

Come già avevamo anticipato, Mattia Minesso era vicino al Modena. Ora arriva l'annuncio da parte del Pisa, club di appartenenza del trequartista: "Il Pisa Sporting Club comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Modena FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Minesso al quale rivolgiamo i migliori auspici per il prosieguo della carriera".

Segue poi il comunicato dei canarini: "In data odierna, il Modena F.C. comunica di aver perfezionato un’operazione di mercato con il Pisa acquisendo a titolo definitivo l’attaccante Mattia Minesso (’90). Mattia nell’ultima stagione al Perugia ha conquistato la promozione in serie B giocando 24 partite in campionato e due in Super Coppa, 9 i gol totali. Il neo gialloblù ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023".