ufficiale Pordenone, prelevato l'attaccante Morra dalla Virtus Entella

Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante Claudio Morra. Il calciatore, classe ’95, arriva dalla Virtus Entella con la formula del prestito sino a giugno 2021 (con opzione).

Prima dell’approdo alla Virtus Entella, Morra – attaccante di forza e corsa, molto abile nel gioco aereo – si era messo in grande evidenza con la Pro Vercelli, realizzando 23 reti in un triennio fra B e C (99 presenze). In precedenza aveva vestito le maglie di Savona, Fidelis Andria, Torino (giovanili, protagonista della vittoria dello scudetto Primavera) e Hellas Verona (Primavera).