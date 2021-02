ufficiale Sambenedettese, rinnovo fino al 2023 per il centrocampista Angiulli

La SS Sambenedettese comunica di aver rinnovato il contratto con il calciatore Federico Angiulli fino al 30 giugno 2023.

“Credo che la mia felicità per aver prolungato si sintetizzi con la firma che ho posto oggi sul contratto: non avevo un passaggio per andare in sede, ma ero così contento che sono andato in bici sotto la pioggia! Quello del prolungamento fino al 2023 è un grande attestato di stima nei miei confronti da parte della società che io ringrazio: ho accettato subito senza pensarci due volte. Credo che il presidente abbia apprezzato e compreso quanto sia attaccato a questa maglia e sono felice per questo rinnovo”.