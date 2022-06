ufficiale SudTirol, arriva il tempo delle conferme. Davi rinnova fino al 2025

Dopo i volti nuovi, in casa SudTirol è tempo anche di conferme: il difensore Simone Davi ha prolungato fino al 2025 con il club.

Ecco il comunicato:

"F.C. Südtirol è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Simone Davi. Il 22enne difensore, esterno basso, maturato calcisticamente in biancorosso, ha sottoscritto un rinnovo con nuova scadenza fissata tra tre anni, ovvero al 30 giugno 2025.

Simone Davi è nato a Bolzano il 16 settembre 1999 (178 cm per 73 kg di peso forma). Esterno basso mancino, terzino sinistro esplosivo e con grande facilità di corsa, portato ad offendere e particolarmente abile dalla metà campo in su.

Valorizzato dal settore giovanile dell’FC Südtirol, ha disputato due stagioni in prestito alla Virtus Bolzano, dove ha dapprima vinto il campionato di Eccellenza (2017-2018) per poi segnalarsi, nella stagione successiva 2018-2019, come uno dei migliori terzini dell'intera serie D, categoria nella quale ha totalizzato con la squadra di Alfredo Sebastiani 31 presenze, mettendo a segno due reti.

Tornato all’FCS nell’estate del 2019, in maglia biancorossa ha totalizzato 69 presenze con 1 rete e 4 assist. Nel dettaglio: 18 presenze nella stagione 2019-2020, di cui 17 in campionato (serie C girone B) e 1 in Coppa Italia Serie C, 19 nel 2020-2021 (16 in serie B girone B, una nei playoff e 2 in Coppa Italia Lega Serie A), 31 nella stagione agonistica 2021-2022: 25 gare nel girone A del campionato di serie C con una rete e due assist, una in Supercoppa Lega Pro e 2 in Coppa Italia Serie C con 2 assist".