ufficiale Ternana, arrivano Capanni e Capone. Ferrante rinnova e va in prestito al Foggia

vedi letture

Tris di ufficialità per la Ternana. Il club neopromosso in Serie B ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Gabriele Capanni, esterno offensivo umbro che arriva dall’A.C. Milan in prestito con diritto di opzione e contro-opzione, di Christian Capone in prestito con diritto di opzione e contro-opzione dal'Atalanta e di aver ceduto al Foggia con la formula del prestito con diritto di opzione e contro opzione Alexis Ferrante che ha contestualmente rinnovato il proprio contratto con le Fere fino al giugno 2024.