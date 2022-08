ufficiale Ternana, colpo in attacco: preso Favilli in prestito con diritto

Colpo in attacco della Ternana, che annuncia l'acquisto dal Genoa di Andrea Favilli. L'attaccante arriva in Umbria con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore del Genoa e sarà a disposizione della squadra sin da subito. Di seguito il comunicato del club:

"La Ternana Calcio comunica di aver acquisito dal Genoa C.F.C. le prestazioni sportive del calciatore Andrea Favilli. L’attaccante pisano, classe ’97, arriva a Terni con la formula del prestito annuale con opzione e contro-opzione. Andrea ha vestito la maglia azzurra 34 volte realizzando 8 gol tra Under 18, Under 19, Under 20 e Under 21. Inoltre vanta 95 gare e 19 reti tra Serie A, Serie B e Coppa Italia con le maglie di Juventus, Ascoli, Genoa, Hellas Verona e Monza.

Benvenuto Andrea!".