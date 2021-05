ufficiale Venezia, il centrocampo parla canadese: arriva il classe 2002 Pecile

vedi letture

Attraverso una nota ufficiale, il Venezia "comunica di aver acquisito in prestito con diritto di riscatto dalla società Vancouver Whitecaps FC il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Damiano Pecile.

Il centrocampista italocanadese classe 2002, che ha esordito nella MLS americana nel corso della stagione sportiva 2020, ha rappresentato la nazionale canadese Under 17 in 8 occasioni, compresi i Mondiali di categoria svoltisi in Brasile nel 2019, giocando tutte le partite".