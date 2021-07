ufficiale Vicenza, Giacomelli rinnova: sarà biancorosso per il decimo anno consecutivo

Prezioso rinnovo in casa Vicenza: capitan Stefano Giacomelli proseguirà l'avventura in biancorosso. Per l'attaccante sarà dunque la decima stagione consecutiva con i colori del club, del quale è divenuto quinto giocatore di sempre per numero di presenze in campionato (273).

Questa la nota della società:

"La società LR Vicenza comunica di aver perfezionato il prolungamento di contratto con il calciatore Stefano Giacomelli fino al 30 giugno 2022, con opzione di rinnovo.

Giacomelli, classe ’90, nell’ultima stagione ha registrato 31 presenze nel campionato di Serie B, siglando 3 reti e fornendo 7 assist. Inizierà la decima stagione consecutiva con i colori biancorossi, con i quali è sceso in campo in campionato in 273 occasioni, diventando il quinto giocatore nella storia del Vicenza per numero di presenze".