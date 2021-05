Venezia, Forte: "Siamo un grande gruppo, continuiamo a giocare così"

Le parole di Forte dopo Venezia-Chievo 3-1.

L’attaccante del Venezia Francesco Forte, tornato al gol contro il Chievo nel giorno del suo compleanno, ha commentato ai microfoni di Dazn il 3-1 sui gialloblù.

Francesco, auguri e complimenti per il gol. Sei contento di esserti sbloccato?

“Ringrazio i miei compagni, per gli auguri e per la prestazione che hanno fatto oggi. Siamo un grande gruppo e si vede anche da queste cose. Sono contento di fare parte di questa squadra, ora viene il bello e dobbiamo avere in tutte le partite lo stesso spirito di oggi”.

Cosa avete messo in campo più del Chievo per ottenere i tre punti.

“Era una partita molto complicata, soprattutto all’inizio perché loro sono partiti forte. Poi siamo usciti noi, con il nostro gioco e il nostro modo di preparare le partite. Abbiamo una nostra identità e l’abbiamo dimostrato anche oggi: deve essere la nostra forza per il finale di stagione”.

Si riapre anche il discorso secondo posto oppure per il momento pensate a raggiungere i playoff?

“Nel calcio mai dire mai: lo scorso anno pensavo di aver raggiunto la salvezza con la Juve Stabia, poi c’è stato il lockdown e il Cosenza si è slavato meritatamente sul campo. Ho imparato questo e me lo porto dietro”.

Siete partiti in sordina e ora avete 8 punti sulla Reggina a 3 giornate dalla fine: i playoff ad un passo che risultato sono?

“Un obiettivo che abbiamo raggiunto e che mi sono prefissato quando sono arrivato qui, quando il mister mi ha cercato. Adesso dobbiamo puntare a fare questo tipo di prestazioni, perché solo così arrivano i risultati”.

Il Chievo è la tua vittima preferita.

“Ho scherzato con Semper su questo dato. Lui è un grandissimo portiere e sono orgoglioso di avergli segnato”.