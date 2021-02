Venezia, per la porta una suggestione al limite del fantacalcio: Danijel Subasic

vedi letture

Il grave infortunio di Luca Lezzerini potrebbe costringere il Venezia a ricorrere al mercato degli svincolati per acquistare un portiere che possa affiancare Pomini fino al termine della stagione. Secondo quanto riportato dal Gazzettino ci sarebbe una suggestione, al limite del Fantacalcio sottolinea il quotidiano, che sta prendendo piede in casa veneta. Quella di mettere sotto contratto Danijel Subasic, portiere croato vice campione del Mondo attualmente senza squadra. Una pista che potrebbe essere difficile da percorrere, per motivi economici e non solo, con il duo Poggi-Collauto che si sarebbero dati due-tre giorni per decidere se tesserare un nuovo portiere o meno.