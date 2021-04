Venezia, Taugourdeau: "Non abbassiamo la testa, abbiamo la fortuna di rigiocare subito"

Anthony Taugourdeau, centrocampista classe '89 del Venezia, ha parlato così ai microfoni del canale ufficiale del club dopo la sconfitta per due reti a zero contro la Reggina: "Nei primi venti-venticinque minuti ci hanno pressato bene, mettendoci in difficoltà, ma la partita era abbastanza chiusa. Verso la fine della prima frazione siamo usciti e potevamo anche fare gol, ma non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo abbiamo preso un gol un po' così, ma ci può stare. Non bisogna abbassare la testa, perché abbiamo la fortuna di rigiocare tra tre giorni, bisogna approfittarne. Non credo ci sia stato un calo: abbiamo fatto una settimana senza partite. Poi loro hanno giocato molto bene, noi abbiamo fatto qualcosa in meno, un po' per demeriti nostri e un po' per meriti della Reggina, che è venuta a pressarci". Il francese guarda però già avanti: "Siamo tranquilli, conosciamo il nostro valore e penso che l'abbiamo dimostrato. Oggi è andata così, ma come ho detto abbiamo la possibilità di giocare a Ferrara tra pochi giorni. La SPAL in casa spingerà di certo, ma noi abbiamo dimostrato di farci trovare sempre pronti quando ce n'è stato bisogno. Abbiamo vinto 4-1 a Monza e abbiamo perso oggi: questo dimostra che l'avversario che affronti conta poco, ogni partita è difficile".