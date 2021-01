Venezia, Zanetti: "Avremmo meritato qualche punto in più ma la fortuna girerà". I convocati

Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha parlato dei prossimi impegni che attendono la sua formazione nella conferenza stampa della viglia del match di domani in casa del Pordenone: Il futuro? “Nelle prossime due partite affronteremo squadre che fanno dell’intensità di gioco la loro forza e che sicuramente saranno un bel banco di prova. Ovviamente il campionato non terminerà dopo le prossime due partite, ricordiamoci che la Serie B è un campionato duro; avremmo meritato sicuramente qualche punto in più ma sono convinto che la ruota girerà e riprenderemo a portare a casa quanto meritiamo sul campo. Dobbiamo portare avanti la nostra filosofia di calcio sia quando vinciamo che quando non riusciamo a conquistare l’intero bottino”.

Di seguito la distinta con i convocati per la gara di domani:

Portieri: Lezzerini, Pomini

Difensori: Ceccaroni, Felicioli, Mazzocchi, Modolo, Molinaro, St. Clair, Svoboda.

Centrocampisti: Ala-Myllymaki, Bjarkason, Crnigoj, Fiordilino, Taugourdeau, Vacca.

Attaccanti: Aramu, Bocalon, Capello, Di Mariano, Forte, Johnsen, Karlsson.