Venezia, Zanetti: "Quinto o sesto posto cambia poco. Voglio Aramu brillante giovedì"

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha presentato così in conferenza stampa la sfida di domani contro il Cittadella: “Siamo in una situazione particolare, sia noi che il Cittadella - ha esordito come riportato da Trivenetogoal.com -. Abbiamo davanti una partita e poi già sappiamo che giovedì dovremo scendere in campo per un grande obiettivo ai playoff. Quinto o sesto posto? La differenza non è tantissima, anche perché non possiamo prevedere chi affronteremo fra Brescia, Chievo e Spal. E penso che lo stesso possa pensare il Cittadella. Devo per forza di cose pensare a giovedì e per questo i diffidati non verranno schierati e non verranno con noi. È stato difficile convincere Ceccaroni (ride ndr), che le aveva giocate tutte. Per quanto riguarda Aramu farò un altro ragionamento: non gli fa bene giocare troppe partite di seguito, per cui magari farà uno spezzone ma lo voglio brillante giovedì. Ci sarà spazio per alcuni ragazzi che non hanno avuto molto minutaggio, come ad esempio Bjarkason, ma sono convinto che ci stupiranno perché ogni allenamento mi mettono in difficoltà andando a mille all’ora. Il fatto che giocherà una formazione nuova non significa che andremo a fare una scampagnata, ma ovviamente proveremo a fare risultato. Ai playoff chi preferisco? Impossibile dirlo. Dico solo che se vedremo il Venezia di scena a Brescia, a Monza o a Empoli potremo arrivare lontano, se invece vedremo il Venezia sceso in campo in altre partite casalinghe, magari le prospettive possono essere diverse. Dipende da noi", ha concluso.